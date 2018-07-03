Atlas Weekend: Том Оделл не приедет, названа причина

Том Оделл (фото - facebook.com/TomOdellmusic)

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Обещает, что в следующем году будет обязательно

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В этом году британский музыкант Том Оделл не сможет выступить на фестивале Atlas Weekend. Об этом сообщается в Facebook на странице фестиваля.

Отмечается, что выступление музыканта не отменяется, а переносится на следующий год по причинам, связанным с особенностями его профессиональной карьеры.

"Артист передает свои извинения гостям, желает всем отличного отдыха на фестивале и обещает, что ничто не помешает ему выступить на AW2019", - говорится в сообщении.

Том Оделл должен был выступать на фестивале завтра, 4 июля.

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Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend попал в список лучших фестивалей мира в 2018 году. Рейтинг составило британское издание Gigwise.

IV фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля. За 6 дней на 7-ми сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных исполнителей.