Atlas Weekend: Том Оделл не приедет, названа причина

В этом году британский музыкант Том Оделл не сможет выступить на фестивале Atlas Weekend. Об этом сообщается в Facebook на странице фестиваля.
Отмечается, что выступление музыканта не отменяется, а переносится на следующий год по причинам, связанным с особенностями его профессиональной карьеры.
"Артист передает свои извинения гостям, желает всем отличного отдыха на фестивале и обещает, что ничто не помешает ему выступить на AW2019", - говорится в сообщении.
Том Оделл должен был выступать на фестивале завтра, 4 июля.
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Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend попал в список лучших фестивалей мира в 2018 году. Рейтинг составило британское издание Gigwise.
IV фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля. За 6 дней на 7-ми сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных исполнителей.