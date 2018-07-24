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24.07.2018, 18:18

Детский хор из Киева покорил итальянских маэстро: видео

Детский хор из Киева покорил итальянских маэстро: видео - Фото
Хор "Щедрик" (фото - facebook.com/florencechorale)

"Щедрик" занял первое место на Международном фестивале оркестровых и хоровых коллективов во Флоренции

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Украинский детский хор "Щедрик" занял первое место на Международном фестивале оркестровых и хоровых коллективов во Флоренции. Жюри признало киевский коллектив лучшим среди 11 конкурсантов. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в Facebook.

Музыкантам вручили статуэтку Золотого Давида. Кроме того "Щедрик" был удостоен двух золотых медалей в возрастной категории юношеских хоров и в категории исполнения духовной музыки. А руководителя коллектива Марианну Саблину отметили специальной наградой, как лучшего дирижера фестиваля.

Организаторы фестиваля отметили сложность композиций, которые исполнял "Щедрик".

"Они звучали действительно единым голосом. Это сильный коллектив, в котором чувствуется школа, музыкальная традиция их страны. Слушая хор "Щедрик", понимаешь, что у Украины давняя и богатая музыкальная традиция", - сказала основательница фестиваля Карла Дзанин.

В репертуар хора входили произведения классиков (Бальдассаре Донати, Иоганна Себастьяна Баха) и современных отечественных композиторов (Виктории Полевой, Валентина Сильвестрова, Анны Гаврилец).

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Теги: Щедрик, италия, флоренция, детский хор
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