Герой-трансгендер: в сериал Супергерл вводят новых "суперов"

Супергерл (фото: скриншот видео)

commenthover

Четвертый сезон сериала стартует 14 октября

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Супергерой-трансгендер по имени Ниа Нэл появится в четвертом сезоне сериала "Супергерл". Этого персонажа сыграет Николь Мейнс. Об этом сообщает Deadline.

Ниа Нэл, которую также называют Мечтательница, присоединится к команде CatCo. Эта молодая женщина будет отличаться сильным желанием защитить других. Уточняется, что это будет первый супергерой-трансгендер на телевидении.

Кроме того в четвертом сезоне сериала появятся еще два новых персонажа. Готовая пожертвовать жизнь ради успеха операции полковник Джонс Хейли и Манчестер Блэк, которого отличает хорошее чувство юмора и способность выйти победителем из перестрелки с одним ножом в руке.

В центре сюжета этого сериала из вселенной DC находится двоюродная сестра Супермена. Она отправляется на Землю, чтобы присмотреть за своим младшим братом. Здесь она приобретает новые суперспособности.

Четвертый сезон сериала стартует 14 октября.

В конце июля сообщалось, что глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги пообещал добавить больше персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации в киновселенной по комиксам. По его словам, что это будут как новые персонажи, так и уже известные поклонникам.