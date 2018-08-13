Известный российский певец госпитализирован с инсультом

Николай Носков (фото - скриншот с видео)

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Музыкант Николай Носков находится в тяжелом состоянии, рассказал основатель группы "Парк Горького"

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Российский певец Николай Носков перенес инсульт. Об этом сообщил основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов в эфире радиостанции Baltkom, передает российский ресурс Лента.ру.

"Коля (Носков - ред.) сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", - отметил он.

РосСМИ писали, что Носков был госпитализирован в марте 2017 года с тромбом в шейном отделе. Тогда он лечился в клиническом госпитале Лапино в Подмосковье.