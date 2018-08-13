Известный российский певец госпитализирован с инсультом

Российский певец Николай Носков перенес инсульт. Об этом сообщил основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов в эфире радиостанции Baltkom, передает российский ресурс Лента.ру.
"Коля (Носков - ред.) сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", - отметил он.
РосСМИ писали, что Носков был госпитализирован в марте 2017 года с тромбом в шейном отделе. Тогда он лечился в клиническом госпитале Лапино в Подмосковье.
Николай Носков - 62-летний советский и российский музыкант, композитор и певец. Он является обладателем пяти премий в РФ "Золотой граммофон". Самые популярные песни в его исполнении: "Это здорово", "Там, где клен шумит", "Романс" и другие.
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