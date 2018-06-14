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14.06.2018, 00:08

По новому роману Стивена Кинга снимут минисериал

По новому роману Стивена Кинга снимут минисериал - Фото
Фото: stephenking.com

В основе сюжета - история человека, несправедливо обвиненного в убийстве ребенка

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Права на экранизацию нового романа Стивена Кинга The Outsider приобрела компания Media Rights Capital. Об этом сообщает Deadline.

"MRC взялся за бестселлер Стивена Кинга №1 The Outsider", - говорится в сообщении.

Компания намерена снять 10-серийный телефильм по мотивам романа.

Возможно, сам Кинг присоединится к команде проекта как исполнительный продюсер.

В основе сюжета триллера лежит история человека, несправедливо обвиненного в убийстве ребенка.

6 июня сообщалось, что актеры восьмого финального сезона сериала "Игра престолов" получают самоуничтожающиеся сценарии - таким образом продюсеры пытаются не допустить утечки деталей сюжета готовящихся к выходу эпизодов популярного сериала.

11 июня голливудская киностудия Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер фильма ужасов "Хэллоуин" – прямого продолжения знаменитого хоррора 1978 года. 

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Теги: сериал, кино, стивен кинг
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