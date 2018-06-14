По новому роману Стивена Кинга снимут минисериал

Права на экранизацию нового романа Стивена Кинга The Outsider приобрела компания Media Rights Capital. Об этом сообщает Deadline.
"MRC взялся за бестселлер Стивена Кинга №1 The Outsider", - говорится в сообщении.
Компания намерена снять 10-серийный телефильм по мотивам романа.
Возможно, сам Кинг присоединится к команде проекта как исполнительный продюсер.
В основе сюжета триллера лежит история человека, несправедливо обвиненного в убийстве ребенка.
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