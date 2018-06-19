Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.06.2018, 11:19

Рада ввела буферные зоны вокруг памятников культурного наследия

Рада ввела буферные зоны вокруг памятников культурного наследия - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Цель изменений - сохранить памятники, внесенные в список ЮНЕСКО, теперь запрещается реклама на объектах культурного наследия

Реклама
Реклама

Верховная Рада ввела буферные зоны вокруг памятников культурного наследия. За изменения в закон об охране культурного наследия по поводу сохранения памятников внесенных в список ЮНЕСКО №1553 проголосовали 232 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что для сохранения целостности объектов культурного наследия вокруг них устанавливаются буферные зоны. Буферные зоны и режим их использования утверждает министерство культуры. Цель изменений - сохранить памятники, внесенные в список ЮНЕСКО. Запрещается реклама на объектах культурного наследия.

Действующая редакция закона позволяет застройку вблизи памятников культурного наследия, что может привести к потере их уникальности и ставит их под угрозу исключения из списка ЮНЕСКО.

Ранее сегодня сообщалось, что Киевсовет планирует рассмотреть проект музеефикации артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, на заседании 21 июня. 

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наследие ЮНЕСКО, список ЮНЕСКО, памятники, юнеско, памятники культурного наследия, буферные зоны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Парубий сообщил, когда Рада примет закон о нацбезопасности
Политика Парубий сообщил, когда Рада примет закон о нацбезопасности
КИУ: Депутаты Рады 1,5 тыс раз пожаловались на кнопки голосования
Политика КИУ: Депутаты Рады 1,5 тыс раз пожаловались на кнопки голосования
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 