Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Цель изменений - сохранить памятники, внесенные в список ЮНЕСКО, теперь запрещается реклама на объектах культурного наследия

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Верховная Рада ввела буферные зоны вокруг памятников культурного наследия. За изменения в закон об охране культурного наследия по поводу сохранения памятников внесенных в список ЮНЕСКО №1553 проголосовали 232 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что для сохранения целостности объектов культурного наследия вокруг них устанавливаются буферные зоны. Буферные зоны и режим их использования утверждает министерство культуры. Цель изменений - сохранить памятники, внесенные в список ЮНЕСКО. Запрещается реклама на объектах культурного наследия.

Действующая редакция закона позволяет застройку вблизи памятников культурного наследия, что может привести к потере их уникальности и ставит их под угрозу исключения из списка ЮНЕСКО.

Ранее сегодня сообщалось, что Киевсовет планирует рассмотреть проект музеефикации артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, на заседании 21 июня.