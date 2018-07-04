Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера в фильме Rub & Tug Руперта Сандерса. Об этом сообщает The Verge.
Как сообщается, Rub & Tug – это фильм о жизни Данте Гилла по прозвищу Текс, который в 70-е годы в США открывал массажные салоны для маскировки деятельности борделей, в которых работали также мужчины.
Издание Variety написало, что "снятый на основе реальной истории фильм будет посвящен женщине... добившейся процветания в бизнесе массажных салонов и проституции с участием мужчин ». The Hollywood Reporter описал фильм как «драму о сексуально амбивалентном владельце массажного салона».
Йоханссон уже снималась у Руперта Сандерса в фильме 2017 года «Призрак в броне».
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