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04.07.2018, 20:25

Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера

Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера - Фото
Скарлетт Йоханссон Фото: gettyimages.com

Актриса сыграет в фильме о жизни трансгендера Данте Гилла, который в 70-е годы в США открыл сеть борделей под видом массажных салонов

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Американская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера в фильме Rub & Tug Руперта Сандерса. Об этом сообщает The Verge.

Как сообщается, Rub & Tug – это фильм о жизни Данте Гилла по прозвищу Текс, который в 70-е годы в США открывал массажные салоны для маскировки деятельности борделей, в которых работали также мужчины.  

Издание Variety написало, что "снятый на основе реальной истории фильм будет посвящен женщине... добившейся процветания в бизнесе массажных салонов и проституции с участием мужчин ». The Hollywood Reporter описал фильм как «драму о сексуально амбивалентном владельце массажного салона».

Йоханссон уже снималась у Руперта Сандерса в фильме 2017 года «Призрак в броне».

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Теги: скарлетт йоханссон, фильм, трансгендер, руперт сандерс, сутенер
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