Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера

Скарлетт Йоханссон Фото: gettyimages.com

commenthover

Актриса сыграет в фильме о жизни трансгендера Данте Гилла, который в 70-е годы в США открыл сеть борделей под видом массажных салонов

Реклама

Реклама

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера в фильме Rub & Tug Руперта Сандерса. Об этом сообщает The Verge.

Как сообщается, Rub & Tug – это фильм о жизни Данте Гилла по прозвищу Текс, который в 70-е годы в США открывал массажные салоны для маскировки деятельности борделей, в которых работали также мужчины.

Издание Variety написало, что "снятый на основе реальной истории фильм будет посвящен женщине... добившейся процветания в бизнесе массажных салонов и проституции с участием мужчин ». The Hollywood Reporter описал фильм как «драму о сексуально амбивалентном владельце массажного салона».

Йоханссон уже снималась у Руперта Сандерса в фильме 2017 года «Призрак в броне».

Читайте также: За корону Мисс Вселенная впервые поборется трансгендер: фото