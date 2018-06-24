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24.06.2018, 23:19

Снятая в Киеве реклама Diesel получила три Каннских льва - видео

Снятая в Киеве реклама Diesel получила три Каннских льва - видео - Фото
Фото: скриншот с видео

Ролик снимали на Подольско-Воскресенском мосту и в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого

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Рекламный ролик итальянского бренда Diesel, который был снят в Киеве, получил сразу три Каннских льва – самые престижные награды фестиваля рекламы. Лауреаты фестиваля представлены на сайте Adforum.

Видеоролик Go With The Flaw получио награды в трех категориях: режиссура (Бронзовый лев), продакшн-дизайн (Бронзовый лев) и операторская работа (Серебряный лев).

Продакшном занималась украинская компания, а режиссурой Франсуа Руселле, который ранее сотрудничал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones.

Ролик снимали в Киеве на Подольско-Воскресенском мосту и в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф "Non, Je ne regrette Rien".

Diesel (Дизель) – один из крупнейших итальянских брендов, специализирующихся на производстве мужской, женской и детской одежды, аксессуаров, обуви, нижнего белья, пляжной одежды, парфюмерии, часов, мебели и велосипедов. Визитной карточкой марки являются джинсы.

Международный рекламный фестиваль Каннские Львы (Cannes Lions International Advertising Festival) - самый престижный фестиваль рекламы, собирающий огромную аудиторию профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. Он проводится в июне и длится 5 дней.

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Теги: реклама, фестиваль, награда, каннские львы, Diesel
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