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03.09.2018, 06:59

Украинский фильм получил премию Венецианского кинофестиваля

Украинский фильм получил премию Венецианского кинофестиваля - Фото
Кадр из фильма "Изи"

Украинско-итальянская лента "Изи" получила награду Kineo Diamond Award

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Фильм совместного производства Украины и Италии "Изи" получил премию Kineo Diamond Award на Венецианском фестивале. Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко. 

Впервые на фестивале премию получила лента украинского производства. 

Фильм "Изи" снимали около Львова и Трускавца и в Италии. По сюжету, 40-летний итальянец Изи по просьбе брата везет из Италии в карпатское село гроб с телом погибшего на стройке украинского гастарбайтера.

Раньше актера, который сыграл главную роль, уже отметили на кинофестивале в Локарно. В июне фильм получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси, США.

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Теги: фильм, премия, Венецианский кинофестиваль, "Изи"
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