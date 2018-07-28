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28.07.2018, 11:35

Умер советский диссидент и писатель Владимир Войнович

Умер советский диссидент и писатель Владимир Войнович - Фото
Владимир Войнович (фото - Wikipedia Commons)

Причиной смерти 85-летнего Владимира Войновича стал сердечный приступ

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Писатель и диссидент Владимир Войнович умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам его друзей, причиной смерти стал сердечный приступ. 

В конце 1960-х Войнович принимал активное участие в движении за права человека. В 1980 году его лишили гражданства СССР и выслали из Союза за его произведения. На родину он смог вернуться только через 10 лет. 

В начале 2000-х Владимир Войнович выступал против войны в Чечне, а в последние годы поддерживал российских и украинских политзаключенных в РФ.

Самые известные произведения Войновича - антиутопия "Москва 2042", повести "Иванькиада" и "Монументальная пропаганда". Его роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" дважды экранизировали.

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Теги: писатель, диссидент, Владимир Войнович
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