Украинские пилоты повысили боеспособность F-16 благодаря своим инновационным тактикам

Украинские пилоты уже провели сотни успешных воздушных боев, отражая атаки ракет и дронов РФ, рассказал один из пилотов ВСУ

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Украинские пилоты и наземный персонал смогли разработать инновационные тактики, методики и процедуры, позволяющие максимально возможно повысить боеспособность истребителей F-16. Об этом пишет профильное издание Воздушных сил США Air and Space Forces Magazine.

Как пишет издание, ранее в этом месяце украинский пилот F-16 с позывным "АБ" был с визитом в американском Институте аэрокосмических исследований Митчелла, где, в частности, рассказал о важной роли истребителей F-16 в защите украинского неба.

По его словам, украинские пилоты уже провели сотни успешных воздушных боев, отражая атаки российских ракет и дронов.

"Небольшой парк украинских F-16, которым управляет сравнительно небольшое количество пилотов F-16, сейчас осуществляет примерно 80% всех боевых вылетов Воздушных сил Украины", – пишет издание.

В материале также отмечается, что несмотря на то, что ВС ВСУ получили не самые современные модификации истребителей F-16, действующие в условиях, "что могут стать испытанием даже для передовых воздушных сил", украинские пилоты демонстрируют хорошие результаты в борьбе с противником как во время противостояния с воздушными целями, так и осуществления наземных ударов.

По словам пилота F-16, сейчас украинская авиация остро нуждается в более мощных, эффективных системах радиоэлектронной борьбы и средствах противодействия, учитывая то, насколько активно развивается это направление у врага.

В материале также отмечается, что Украина успешно реализует так называемую концепцию Agile Combat Employment, когда воздушные силы вынуждены действовать рассредоточено и в условиях постоянных вражеских ударов.