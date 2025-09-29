Впервые в истории: Украина ожидает шведские истребители Gripen
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Об этом чиновник рассказал в интервью украинской службе британского BBC News.
Гаврилюк сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen. Следует заметить, что первые и вторые модели истребителей Украина уже получала от партнеров, последние – еще нет.
Журналист уточнил у военного, имеет ли тот в виду передачу всех этих моделей самолетов или же только одной из них.
"Практически вы номенклатуру назвали правильно [Mirage, Gripen, F-16], но детализировать, когда, что, какой, я не буду", – ответил Гаврилюк.
На уточнение относительно количества истребителей, которые ожидает Украина, заместитель министра обороны отметил: "Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".
Максимальная полезная нагрузка (вооружением) – 7,2 тонны. Имеет 10 точек для подвески боеприпасов. Боевой радиус действия самолета – до 1500 км.
За Gripen закреплено звание самого экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн в зависимости от комплектации и условий поставки.
- В июле 2024 года глава МИД Швеции заявил, что страна была готова передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.
- В сентябре того же года тогдашний министр обороны Умеров заявлял, что Украина ожидает получить от западных союзников не только F-16 и Mirage-2000, но и Gripen и Eurofighter.
- В сентябре 2025-го шведский министр обороны заявил, что после заинтересованности со стороны Украины страна открыта для продажи Gripen, но после окончания войны.
