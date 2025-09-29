Впервые в истории: Украина ожидает шведские истребители Gripen

В Минобороны заявили об ожидании дополнительных американских F-16, французских Mirage и, впервые, шведских Gripen

Истребитель JAS 39 Gripen (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Об этом чиновник рассказал в интервью украинской службе британского BBC News.

Гаврилюк сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen. Следует заметить, что первые и вторые модели истребителей Украина уже получала от партнеров, последние – еще нет.

Журналист уточнил у военного, имеет ли тот в виду передачу всех этих моделей самолетов или же только одной из них.

"Практически вы номенклатуру назвали правильно [Mirage, Gripen, F-16], но детализировать, когда, что, какой, я не буду", – ответил Гаврилюк.

На уточнение относительно количества истребителей, которые ожидает Украина, заместитель министра обороны отметил: "Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".

СПРАВКА Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году.



Максимальная полезная нагрузка (вооружением) – 7,2 тонны. Имеет 10 точек для подвески боеприпасов. Боевой радиус действия самолета – до 1500 км.



