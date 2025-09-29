Вперше в історії: Україна очікує на шведські винищувачі Gripen
Україна очікує на постачання шведських винищувачів Gripen, повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Про це посадовець розповів у інтерв'ю українській службі британського BBC News.
Гаврилюк повідомив, що "очікуються" додаткові постачання американських літаків F-16, а також французьких Mirage та шведських Gripen. Слід зауважити, що перші та другі моделі винищувачів Україна вже отримувала від партнерів, останні – ще ні.
Журналіст уточнив у військового, чи має той на увазі передання всіх цих моделей літаків чи тільки однієї з них.
"Практично ви номенклатуру назвали правильно [Mirage, Gripen, F-16], але деталізувати, коли, що, який, я не буду", – відповів Гаврилюк.
На уточнення стосовно кількості винищувачів, які очікує Україна, заступник міністра оборони зазначив: "Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти".
Максимальне корисне навантаження (озброєнням) – 7,2 тонни. Має 10 точок для підвіски боєприпасів. Бойовий радіус дії літака – до 1500 км.
За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн залежно від комплектації й умов постачання.
- У липні 2024 року глава МЗС Швеції заявив, що країна була готова передати Україні винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато.
- У вересні того ж року тодішній міністр оборони Умєров заявляв, що Україна очікує отримати від західних союзників не тільки F-16 і Mirage-2000, а й Gripen та Eurofighter.
- У вересні 2025-го шведський міністр оборони заявив, що після зацікавленості з боку України країна відкрита для продажу Gripen, але після закінчення війни.
