Вперше в історії: Україна очікує на шведські винищувачі Gripen

У Міноборони заявили про очікування додаткових F-16, Mirage та, вперше, Gripen

Винищувач JAS 39 Gripen (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Україна очікує на постачання шведських винищувачів Gripen, повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Про це посадовець розповів у інтерв'ю українській службі британського BBC News.

Гаврилюк повідомив, що "очікуються" додаткові постачання американських літаків F-16, а також французьких Mirage та шведських Gripen. Слід зауважити, що перші та другі моделі винищувачів Україна вже отримувала від партнерів, останні – ще ні.

Журналіст уточнив у військового, чи має той на увазі передання всіх цих моделей літаків чи тільки однієї з них.

"Практично ви номенклатуру назвали правильно [Mirage, Gripen, F-16], але деталізувати, коли, що, який, я не буду", – відповів Гаврилюк.

На уточнення стосовно кількості винищувачів, які очікує Україна, заступник міністра оборони зазначив: "Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти".

ДОВІДКА Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х і прийнятий на озброєння у 1996 році.



Максимальне корисне навантаження (озброєнням) – 7,2 тонни. Має 10 точок для підвіски боєприпасів. Бойовий радіус дії літака – до 1500 км.



