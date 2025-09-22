Через російський літак-розвідник над Балтикою злітали і німецькі, і шведські винищувачі – фото

JAS 39 Gripen та Eurofighter здійснили виліт у південній частині Балтійського моря для ідентифікації та спостереження за літаком РФ

Винищувач JAS 39 Gripen (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

У неділю, 21 вересня, через російський літак-розвідник над Балтикою свої винищувачі підіймали і Німеччина, і Швеція. Про це повідомили Повітряні сили останньої у соцмережі X.

"Сьогодні [21 вересня] шведські літаки JAS 39 Gripen та німецькі Eurofighter були підняті в повітря над південною частиною Балтійського моря для ідентифікації та спостереження за російським розвідувальним літаком Іл-20 у міжнародному повітряному просторі", – йдеться у повідомленні військових.

Також вони опублікували фото з літаком країни-агресора та винищувачами країн НАТО:

Фото: X / Повітряні сили Швеції

Раніше Військово-повітряні сили ФРН повідомляли, що підіймали через російського розвідника два свої винищувачі, шведські літаки у їхньому повідомленні не згадувались.

Німецькі військові вказували, що повітряне судно РФ летіло без плану польоту та радіозв'язку.