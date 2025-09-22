Через російський літак-розвідник над Балтикою злітали і німецькі, і шведські винищувачі – фото
У неділю, 21 вересня, через російський літак-розвідник над Балтикою свої винищувачі підіймали і Німеччина, і Швеція. Про це повідомили Повітряні сили останньої у соцмережі X.
"Сьогодні [21 вересня] шведські літаки JAS 39 Gripen та німецькі Eurofighter були підняті в повітря над південною частиною Балтійського моря для ідентифікації та спостереження за російським розвідувальним літаком Іл-20 у міжнародному повітряному просторі", – йдеться у повідомленні військових.
Також вони опублікували фото з літаком країни-агресора та винищувачами країн НАТО:
Раніше Військово-повітряні сили ФРН повідомляли, що підіймали через російського розвідника два свої винищувачі, шведські літаки у їхньому повідомленні не згадувались.
Німецькі військові вказували, що повітряне судно РФ летіло без плану польоту та радіозв'язку.
- 22 вересня проходитиме екстрене засідання Радбезу ООН за запитом Естонії. Країна вперше у своїй історії запросила проведення такого заходу після порушення винищувачами РФ її повітряного простору 19 числа.
- Цього ж дня стартували перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції у Балтійському морі.
