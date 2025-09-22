Из-за самолета-разведчика РФ взлетали и немецкие, и шведские истребители – фото

JAS 39 Gripen и Eurofighter совершили вылет в южной части Балтийского моря для идентификации и наблюдения за самолетом России

Истребитель JAS 39 Gripen (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

В воскресенье, 21 сентября, из-за российского самолета-разведчика над Балтикой свои истребители поднимали и Германия, и Швеция. Об этом сообщили Воздушные силы последней в соцсети X.

"Сегодня [21 сентября] шведские самолеты JAS 39 Gripen и немецкие Eurofighter были подняты в воздух над южной частью Балтийского моря для идентификации и наблюдения за российским разведывательным самолетом Ил-20 в международном воздушном пространстве", – говорится в сообщении военных.

Также они опубликовали фото с самолетом страны-агрессора и истребителями стран НАТО:

Фото: X / Воздушные силы Швеции

Ранее Военно-воздушные силы ФРГ сообщали, что поднимали из-за российского разведчика два своих истребителя, шведские самолеты в их сообщении не упоминались.

Немецкие военные указывали, что воздушное судно РФ летело без плана полета и радиосвязи.