Из-за самолета-разведчика РФ взлетали и немецкие, и шведские истребители – фото
В воскресенье, 21 сентября, из-за российского самолета-разведчика над Балтикой свои истребители поднимали и Германия, и Швеция. Об этом сообщили Воздушные силы последней в соцсети X.
"Сегодня [21 сентября] шведские самолеты JAS 39 Gripen и немецкие Eurofighter были подняты в воздух над южной частью Балтийского моря для идентификации и наблюдения за российским разведывательным самолетом Ил-20 в международном воздушном пространстве", – говорится в сообщении военных.
Также они опубликовали фото с самолетом страны-агрессора и истребителями стран НАТО:
Ранее Военно-воздушные силы ФРГ сообщали, что поднимали из-за российского разведчика два своих истребителя, шведские самолеты в их сообщении не упоминались.
Немецкие военные указывали, что воздушное судно РФ летело без плана полета и радиосвязи.
- 22 сентября будет проходить экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии. Страна впервые в своей истории запросила проведение такого мероприятия после нарушение истребителями РФ ее воздушного пространства 19 числа.
- В этот же день стартовали первые в истории совместные военные учения Польши и Швеции в Балтийском море.
