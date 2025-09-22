Польша и Швеция начали первые совместные учения в Балтийском море

Корабли Польши (Иллюстративное фото: Marynarka Wojenna RP)

Польша и Швеция начали первые в истории военные учения SNEX Gotland Sentry в Балтийском море. Об этом объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша и Швеция вместе за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry – первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", – написал он.

Эти учения – результат соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое было подписано между странами 2 сентября. Обязательства предусматривают совместные операции в Балтийском море и развитие сотрудничества в области оборонных технологий.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что двусторонние учения проводятся впервые. Их цель – продемонстрировать способность польской и шведской армий быстро развертывать специализированные компоненты в воздухе, море и на суше, а также совершенствовать процедуры коллективной обороны.

Также учения должны доказать, что политическое партнерство обеих стран воплощается в практические оперативные действия.

"Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной обстановке, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря являются важными элементами", – пояснили в польской армии.