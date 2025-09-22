Польша и Швеция начали первые совместные учения в Балтийском море
Польша и Швеция начали первые в истории военные учения SNEX Gotland Sentry в Балтийском море. Об этом объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Польша и Швеция вместе за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry – первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", – написал он.
Эти учения – результат соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое было подписано между странами 2 сентября. Обязательства предусматривают совместные операции в Балтийском море и развитие сотрудничества в области оборонных технологий.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что двусторонние учения проводятся впервые. Их цель – продемонстрировать способность польской и шведской армий быстро развертывать специализированные компоненты в воздухе, море и на суше, а также совершенствовать процедуры коллективной обороны.
Также учения должны доказать, что политическое партнерство обеих стран воплощается в практические оперативные действия.
"Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной обстановке, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря являются важными элементами", – пояснили в польской армии.
- С 19 на 20 сентября британские истребители впервые вылетели патрулировать небо Польши в рамках операции НАТО "Восточный страж".
- 21 сентября немецкие истребители поднимались из-за российского самолета-разведчика над Балтикой, который двигался без плана полета и радиосвязи.
- 22 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что поможет Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны России.
