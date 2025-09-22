Польща і Швеція розпочали перші спільні навчання в Балтійському морі

Кораблі Польщі (Ілюстративне фото: Marynarka Wojenna RP)

Польща і Швеція розпочали перші в історії військові навчання SNEX Gotland Sentry в Балтійському морі. Про це оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Польща і Швеція разом за безпеку Балтійського моря. Ми починаємо навчання SNEX Gotland Sentry – першу в історії спільну операцію такого типу між Польщею та Швецією", – написав він.

Ці навчання – результат угоди про співпрацю в галузі оборони, яку було підписано між країнами 2 вересня. Зобов'язання містять спільні операції в Балтійському морі та розвиток співпраці в галузі оборонних технологій.

Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило, що двосторонні навчання проводяться вперше. Їхня мета – продемонструвати здатність польської та шведської армій швидко розгортати спеціалізовані компоненти в повітрі, морі та на суші, а також удосконалювати процедури колективної оборони.

Також навчання мають довести, що політичне партнерство обох країн втілюється в практичні оперативні дії.

"Розвиток оперативної сумісності та можливостей командування в міжнародній ситуації, а також поглиблений аналіз проблем безпеки в регіоні Балтійського моря теж є важливими елементами", – пояснили в польській армії.