Німецькі винищувачі підіймались через російський літак-розвідник над Балтикою

Літаки ФРН ідентифікували російський Іл-20М, що рухався над Балтійським морем без плану польоту та радіозв'язку

Німецький винищувач Eurofighter (Ілюстративне фото: Leszek Szymanski / EPA)

Німеччина підіймала два винищувачі Eurofighter через літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Про це з посиланням на Військово-повітряні сили ФРН пише німецька газета Handelsblatt.

Військові вказують, що російський літак, який спочатку не вдалося ідентифікувати, рухався у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та радіозв'язку.

За даними німецьких ВПС, це був розвідувальний літак типу Іл-20М, якого розпізнали завдяки візуальній ідентифікації.

Німецькі Eurofighter злітали з бази Росток-Лааге на північному сході країни; Збройні сили ФРН також мають додаткові літаки в режимі очікування для захисту повітряного простору на східному фланзі НАТО, передає медіа.