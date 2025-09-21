Німецькі винищувачі підіймались через російський літак-розвідник над Балтикою
Німеччина підіймала два винищувачі Eurofighter через літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Про це з посиланням на Військово-повітряні сили ФРН пише німецька газета Handelsblatt.
Військові вказують, що російський літак, який спочатку не вдалося ідентифікувати, рухався у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та радіозв'язку.
За даними німецьких ВПС, це був розвідувальний літак типу Іл-20М, якого розпізнали завдяки візуальній ідентифікації.
Німецькі Eurofighter злітали з бази Росток-Лааге на північному сході країни; Збройні сили ФРН також мають додаткові літаки в режимі очікування для захисту повітряного простору на східному фланзі НАТО, передає медіа.
- 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Країна запросила проведення консультацій НАТО та засідання Радбезу ООН.
- Того ж дня два російські військові літаки порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі.
