Немецкие истребители поднимались из-за российского самолета-разведчика над Балтикой

Самолеты ФРГ идентифицировали российский Ил-20М, который двигался над Балтийским морем без плана полета и радиосвязи

Немецкий истребитель Eurofighter (Иллюстративное фото: Leszek Szymanski / EPA)

Германия поднимала два истребителя Eurofighter из-за самолета-разведчика РФ над Балтийским морем. Об этом со ссылкой на Военно-воздушные силы ФРГ пишет немецкая газета Handelsblatt.

Военные указывают, что российский самолет, который сначала не удалось идентифицировать, двигался в международном воздушном пространстве без плана полета и радиосвязи.

По данным немецких ВВС, это был разведывательный самолет типа Ил-20М, которого распознали благодаря визуальной идентификации.

Немецкие Eurofighter взлетали с базы Росток-Лааге на северо-востоке страны; Вооруженные силы ФРГ также имеют дополнительные самолеты в режиме ожидания для защиты воздушного пространства на восточном фланге НАТО, передает медиа.