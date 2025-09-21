Немецкие истребители поднимались из-за российского самолета-разведчика над Балтикой
Германия поднимала два истребителя Eurofighter из-за самолета-разведчика РФ над Балтийским морем. Об этом со ссылкой на Военно-воздушные силы ФРГ пишет немецкая газета Handelsblatt.
Военные указывают, что российский самолет, который сначала не удалось идентифицировать, двигался в международном воздушном пространстве без плана полета и радиосвязи.
По данным немецких ВВС, это был разведывательный самолет типа Ил-20М, которого распознали благодаря визуальной идентификации.
Немецкие Eurofighter взлетали с базы Росток-Лааге на северо-востоке страны; Вооруженные силы ФРГ также имеют дополнительные самолеты в режиме ожидания для защиты воздушного пространства на восточном фланге НАТО, передает медиа.
- 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Страна запросила проведение консультаций НАТО и заседание Совбеза ООН.
- В тот же день два российских военных самолета нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море.
