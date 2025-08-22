Наявних в Україні F-16 не вистачить, щоб гарантувати безпеку в небі – Зеленський

Володимир Зеленський і Марк Рютте (Фото: ОП)

Тих літаків, які наразі Україна має на озброєнні, не вистачить, щоб гарантувати безпеку в небі. Про це на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, тривають обговорення за участі США та Європи щодо надання Україні гарантій безпеки.

"Це початок великої роботи. Це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія і де нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу", – сказав Зеленський.

Він навів у приклад український повітряний флот, подякувавши партнерам за винищувачі F-16.

"Ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні, але ми знаємо, що це літаки... їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна. Я поки що не готовий про це говорити", – наголосив глава держави.

Він додав, що партнери "розділяють ту присутність, яка нам потрібна, який повітряний флот нам потрібен". Зеленський акцентував, що на це все, окрім політичної волі та можливостей виробника, потрібно фінансування.

"І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, все непросто, а через ось такі деталі. Зрозуміло, що всі ці деталі проговорюються, всі ці деталі важливі", – сказав глава держави.

19 серпня 2025 року Трамп сказав, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".

Прем’єр Швеції заявив про готовність допомогти зі спостереженням за повітряним простором.