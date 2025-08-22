Имеющихся в Украине F-16 не хватит, чтобы гарантировать безопасность в небе – Зеленский

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: ОП)

Самолетов, имеющихся сейчас на вооружении у Украины, не хватит, чтобы гарантировать безопасность в небе. Об этом на брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, продолжаются обсуждения с участием США и Европы о предоставлении Украине гарантий безопасности.

"Это начало большой работы. Это очень непросто, потому что гарантии состоят из того, что партнеры могут дать Украине, а также из того, какая должна быть в Украине армия и где нам брать возможности, чтобы армия сохраняла свою силу", – сказал Зеленский.

Он привел в пример украинский воздушный флот, поблагодарив партнеров за истребители F-16.

"У е=нас нет всех тех самолетов, которые нам нужны, но мы знаем, что это самолеты... их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе. Есть то количество, которое нам нужно. Я пока не готов об этом говорить", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что партнеры "разделяют то присутствие, которое нам нужно, какой воздушный флот нам нужен". Зеленский акцентировал, что на это все, кроме политической воли и возможностей производителя, нужно финансирование.

"И поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, все непросто, а из-за вот таких деталей. Понятно, что все эти детали проговариваются, все эти детали важны", – сказал глава государства.

19 августа 2025 года Трамп сказал, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".

Премьер Швеции заявил о готовности помочь с наблюдением за воздушным пространством.