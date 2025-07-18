Франція тренуватиме ще більше українських пілотів на літаках Mirage
Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках Mirage. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.
Український лідер зазначив, що вони також обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України.
Читайте також
Серед тем було зміцнення української ППО, зокрема постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.
"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", – повідомив Зеленський.
Окрім цього, було обговорено роботу у форматі "коаліції охочих" та реалізацію домовленостей.
- 6 лютого 2025 року повідомлялося, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage.
- 7 березня під час масованої російської атаки ЗСУ вперше залучили французькі Mirage 2000 для збиття повітряних цілей.
- 24 червня президент Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон обговорили постачання Україні додаткових винищувачів Mirage 2000.
Коментарі (0)