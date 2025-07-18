Франція тренуватиме ще більше українських пілотів на літаках Mirage

Президент Зеленський повідомив про домовленість з Францією щодо підготовки пілотів на літаках Mirage

Винищувач Mirage (Фото: EPA)

Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках Mirage. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Український лідер зазначив, що вони також обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України.

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Серед тем було зміцнення української ППО, зокрема постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", – повідомив Зеленський.

Окрім цього, було обговорено роботу у форматі "коаліції охочих" та реалізацію домовленостей.