Франция будет тренировать еще больше украинских пилотов на самолетах Mirage

Президент Зеленский сообщил о договоренности с Францией о подготовке пилотов на самолетах Mirage

Истребитель Mirage (Фото: EPA)

Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетахMirage. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Украинский лидер отметил, что они также обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины.

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Среди тем было укрепление украинской ПВО, в частности поставки ракет для систем SAMP/T и финансирование дронов-перехватчиков.

"Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", – сообщил Зеленский.

Кроме этого, обсудили работу в формате "коалиции желающих" и реализацию договоренностей.