Франция будет тренировать еще больше украинских пилотов на самолетах Mirage
Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетахMirage. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Украинский лидер отметил, что они также обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины.
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Среди тем было укрепление украинской ПВО, в частности поставки ракет для систем SAMP/T и финансирование дронов-перехватчиков.
"Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", – сообщил Зеленский.
Кроме этого, обсудили работу в формате "коалиции желающих" и реализацию договоренностей.
- 6 февраля 2025 года сообщалось, что Украина получила первые французские истребители Mirage.
- 7 марта во время массированной российской атаки ВСУ впервые привлекли французские Mirage 2000 для сбивания воздушных целей.
- 24 июня президент Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон обсудили поставки Украине дополнительных истребителей Mirage 2000.
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