Українські пілоти та техніки підвищили боєздатність F‑16 завдяки своїм інноваційним тактикам

Українські пілоти вже провели сотні успішних повітряних боїв, відбиваючи атаки ракет і дронів РФ, розповів один з пілотів ЗСУ

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Українські пілоти й наземний персонал змогли розробити інноваційні тактики, методики і процедури, що дозволяють максимально можливо підвищити боєздатність винищувачів F-16. Про це пише профільне видання Повітряних сил США Air and Space Forces Magazine.

Як пише видання, раніше цього місяця український пілот F-16 з позивним "АБ" був з візитом в американському Інституті аерокосмічних досліджень Мітчелла, де, зокрема, розповів про важливу роль винищувачів F-16 у захисті українського неба.

За його словами, українські пілоти вже провели сотні успішних повітряних боїв, відбиваючи атаки російських ракет і дронів.

"Невеликий парк українських F-16, яким керує порівняно невелика кількість пілотів F-16, зараз здійснює приблизно 80% усіх бойових вильотів Повітряних сил України", – пише видання.

У матеріалі також зазначається, що попри те, що ПС ЗСУ отримали не найсучасніші модифікації винищувачів F-16 і діють в умовах, "що можуть стати випробуванням навіть для передових повітряних сил", українські пілоти демонструють хороші результати у боротьбі з противником як під час протистоянь з повітряними цілями, так і здійснення наземних ударів.

За словами пілота F-16, зараз українська авіація має гостру потребу у потужніших, ефективніших системах радіоелектронної боротьби та засобах протидії з огляду на те, наскільки активно розвивається цей напрямок у ворога.

У матеріалі також зазначається, що Україна успішно реалізує так звану концепцію Agile Combat Employment, коли повітряні сили вимушені діяти розосереджено й в умовах постійних ворожих ударів.