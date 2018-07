Группа Imagine Dragons представила новую песню - видео

Сингл под названием Natural набрал уже 1,5 млн прослушиваний

Американская инди-рок-группа Imagine Dragons выпустила новый сингл, который с момента публикации аудизаписи на канале в YouTube набрал уже более 1,8 млн прослушиваний.

Композиция под названием Natural представлена 16 июля. Она собрала уже около 200 тысяч лайков на канале.

Это уже третья по счету работа музыкантов с начала этого года.

Ранее одна из последних песен группы под названием Next to me, вышедшая в феврале, собрала более 3 млн за сутки, а на данный момент у нее более 73 млн просмотров на YouTube.

Imagine Dragons (дословно "Вообрази драконов") - американская инди-рок группа, созданная в Лас-Вегасе в 2008 году. Известность получили после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звездами 2013 года, а журнал Rolling Stone признал их сингл Radioactive самым большим рок-хитом года.

Фото: Facebook/Imagine Dragons