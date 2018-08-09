Кира Найтли появилась в трейлере нового "Щелкунчика": видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Disney покажут фильм уже в ноябре этого года

Реклама
Реклама

Студия Disney показала новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства". Трейлер появился на официальном YouTube-канале Disney.

Сюжет будет немного отличаться от традиционной сказки Гормана и классического балета Чайковского. Disney расскажут сказочную историю о приключениях девушки Клары в волшебном мире. Главную роль сыграет 17-летняя Маккензи Фон, известная по фильмах "Интерстеллар" и "Сумерки.Сага.Рассвет".

Читайте также: В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с Джулианной Мур

С помощью Феи Драже в исполнении Киры Найтли и Дроссельмейера в исполнении Морган Фримен Клара должна победить самого страшного злодея всех королевств. Главного антагониста сыграет Хелен Миррен.

Премьера фильма состоится в ноябре 2018 года.

Ранее в сети появился официальный трейлер фантастического сериала "Маньяк". Главные роли в сериале сыграют Эмма Стоун и Джона Хилл. Сериал появится на стриминговом сервисе 21 сентября 2018 года. 

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: трейлер, кира найтли, щелкунчик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Англии пожарных ошеломил 15-метровый огненный торнадо: видео
В Англии пожарных ошеломил 15-метровый огненный торнадо: видео
Кира Найтли появилась в трейлере нового "Щелкунчика": видео
Кира Найтли появилась в трейлере нового "Щелкунчика": видео
Первая ракетка Украины помогла травмированной сопернице - видео
Первая ракетка Украины помогла травмированной сопернице - видео
ТЭК США грозят блокадой Северному потоку-2 и нефтяникам РФ
Финдиректор L’Oreal: Украина - динамичнее европейских рынков
HR Финдиректор L’Oreal: Украина - динамичнее европейских рынков
Утопи ближнего. Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы
Телеком Утопи ближнего. Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Англии пожарных ошеломил 15-метровый огненный торнадо: видео
В Англии пожарных ошеломил 15-метровый огненный торнадо: видео
Новое землетрясение в Индонезии, первое унесло жизни 381 человека
Новое землетрясение в Индонезии, первое унесло жизни 381 человека 12:11
Кира Найтли появилась в трейлере нового "Щелкунчика": видео
Кира Найтли появилась в трейлере нового "Щелкунчика": видео 11:53
Первая ракетка Украины помогла травмированной сопернице - видео
Первая ракетка Украины помогла травмированной сопернице - видео 06:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 