Кира Найтли появилась в трейлере нового "Щелкунчика": видео

Disney покажут фильм уже в ноябре этого года

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Студия Disney показала новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства". Трейлер появился на официальном YouTube-канале Disney.

Сюжет будет немного отличаться от традиционной сказки Гормана и классического балета Чайковского. Disney расскажут сказочную историю о приключениях девушки Клары в волшебном мире. Главную роль сыграет 17-летняя Маккензи Фон, известная по фильмах "Интерстеллар" и "Сумерки.Сага.Рассвет".

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С помощью Феи Драже в исполнении Киры Найтли и Дроссельмейера в исполнении Морган Фримен Клара должна победить самого страшного злодея всех королевств. Главного антагониста сыграет Хелен Миррен.

Премьера фильма состоится в ноябре 2018 года.

Ранее в сети появился официальный трейлер фантастического сериала "Маньяк". Главные роли в сериале сыграют Эмма Стоун и Джона Хилл. Сериал появится на стриминговом сервисе 21 сентября 2018 года.