"Океан Эльзы" представил клип на песню "В небо жене" - видео

Видеоработа стала второй для коллектива после длительного перерыва

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Украинская рок-группа "Океан Эльзы" представила клип на песню "В небо жене" - второй сингл после длительного перерыва в концертной и студийной деятельности коллектива. Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube.

Согласно сообщению, режиссером клипа стала Анна Бурячкова, автор предыдущего видео. Музыку и слова написал фронтмен группы - Святослав Вакарчук.

"Для меня эта песня с первого прослушивания счастливая и болезненная одновременно. Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга всем миром", - сказала режиссер.

Съемки проходили в конце мая 2018 года в Киеве.

Сингл "В небо жене" вышел 14 июня.

"Эта песня напомнила нам "Океан Эльзы" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене", все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда", - отметил Вакарчук.

24 августа 2018 на НСК Олимпийский в Киеве состоится единственный концерт ОЭ в 2018 году.

В августе 2017 года Вакарчук объявил, что ОЭ не будут давать концерты в течение почти года. Очередное выступление группы состоится 24 августа 2018-го на стадионе Олимпийский в Киеве.

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