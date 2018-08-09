Украинскую версию клипа Despacito (Десь по світу) увидели 15 млн

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Количество просмотров клипа превысило 15 млн человек и стало хитом YouTube

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Украинская версия Despacito (Десь по світу) собрала более 15 млн просмотров на YouTube.

Ролик создан подразделением по вопросам молодежной политики Дрогобычской райгосадминистрации. Слова на музыку Луиса Фонси подготовил Роман Стахнив, он же и опубликовал видео на YouTube в сентябре 2017 года.  

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Исполнили кавер девять местных ребят.

Оригинальный клип на песню Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси побил рекорды YouTube, собрав на видеохостинге уже более 5 млрд просмотров за менее чем полтора года.

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Теги: Despacito, кавер, видео, Десь по світу
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