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06.06.2018, 12:54

Гройсман просит Раду уволить Данилюка

Гройсман просит Раду уволить Данилюка - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конфликт получил развитие: представление в парламент на увольнение главы Минфина премьер-министр уже подписал

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Глава правительства Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом премьер сообщил у себя в Facebook.

Глава Кабмина заявил, что "после спровоцированного Данилюком конфликта" на заседании правительства тот "позволил себе действия... несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности".

Гройсман отметил, что министр финансов якобы распространял искаженную информацию среди международных партнеров Украины перед важными для Киева переговорами с ЕС, что, добавил он, "могло поставить под угрозу их результаты".

"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в избранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе, и прошу народных депутатов поддержать мое представление", - подчеркнул премьер.

По мнению Гройсмана, поменять нынешнего главу Минфина на другого нужно "безотлагательно".

По состоянию на 13:30 представление Гройсмана было зарегистрировано в Раде.

Читайте мнение: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка

23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана Большой семерке.

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Теги: владимир гройсман, увольнение, Александр Данилюк, Минфин
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