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11.08.2018, 11:51

Укрзалізниця посчитала выгоду ж/д сообщения с Россией

Укрзалізниця посчитала выгоду ж/д сообщения с Россией - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

В Россию из Украины ездят несколько пассажирских поездов и только поезд Киев-Москва с начала 2018 принес 63 млн грн

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За первые полгода 2018 года Укрзалізниця получила от курсирования поездов в Россию и обратно 177,580 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Почти 63 млн грн принесло курсирование только одного поезда Киев-Москва, на втором месте по финансовому результату - поезд Львов-Москва. 

С начала этого года поездами российского сообщения проехали почти 359 тысяч пассажиров - это на 17%, чем за этот же период прошлого года. Отмечается, что есть тенденция к снижению пассажиропотока. 

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о намерении закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Об этом будут говорить конкретней после анализа Укрзалізниці. 

При этом Омелян подчеркнул, что речь идет только о пассажирском сообщении - Украина не может прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств, которые взяла в рамках Всемирной торговой организации.

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Теги: Россия, укрзалізниця, железнодорожное сообщение, финансовый результат
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