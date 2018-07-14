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14.07.2018, 08:28

Новый случай дифтерии в Украине: мальчик в реанимации

Новый случай дифтерии в Украине: мальчик в реанимации - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Уже зафиксировано четыре случая дифтерии; чтобы защититься, нужна вакцинация - вакцина бесплатна и есть во всех регионах

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В Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией - госпитализировали 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Мальчик болел дома на протяжении пяти дней, ему ввели противодифтерийную сыроватку. Состояние ребенка тяжелое - он в реанимации. 

В село, где живет мальчик, поедет команда эпидемиологов, которая оценит ситуацию и решит, нужно ли профилактическое лечение или вакцинация. 

Единственный способ защититься от дифтерии - вакцинация для детей и ревакцинация каждые десять лет для взрослых. Вакцина в Украине бесплатная и есть в наличии по всех областях. 

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. 

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

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Теги: МОЗ, вакцина, дифтерия, заболевания
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