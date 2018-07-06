Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.07.2018, 21:53

Супрун прокомментировала миф о вреде купания после еды

Супрун прокомментировала миф о вреде купания после еды - Фото
Ульяна Супрун Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Бесспорно очень опасно плавать после употребления алкоголя

Реклама
Реклама

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о безопасности плавания после еды и алкоголя. Об этом она написала в Facebook.

Достаточно распространено мнение, что если побежать купаться сразу после плотного обеда, можно даже утонуть.

Супрун говорит, что плавание сразу после еды не более опасным для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще на голодный желудок.

По ее словам, во время пищеварения, организм действительно направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало всему организму функционировать на должном уровне.

Однако во время плавания, как и во время спорта, если еда не переварилась полностью, может начать тошнить или возникнут неприятные ощущения в животе. Так человек получит гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5 -2 часа.

А вот плавать после употребления алкоголя очень опасно. ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии - одна из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых. Кроме того, из-за алкоголя можно потерять бдительность и самоконтроль тем самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ульяна супрун, отдых на воде
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ульяна Супрун развеяла мифы о боли в спине: детали
Общество Ульяна Супрун развеяла мифы о боли в спине: детали
"Россия врет в промышленном объеме": речь Супрун на ассамблее ВОЗ
Политика "Россия врет в промышленном объеме": речь Супрун на ассамблее ВОЗ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 