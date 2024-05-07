Во вторник, 7 мая, проходит первый полуфинал Евровидения-2024. Трансляция ведется на официальном YouTube канале песенного конкурса.

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Первый полуфинал проходит в шведском городе Мальме. 15 участников сражаются за участие в финале шоу.

Украину представит дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria – они будут выступать под пятым номером.

Проголосовать за фаворита зрители смогут после исполнения последней песни в течение 15-25 минут.

Зрители в странах-участницах смогут голосовать по телефону или по SMS. Соответствующие номера должны быть объявлены во время прямой трансляции.

В полуфиналах могут голосовать зрители только тех стран, которые участвуют в полуфинале. То есть в Украине можно отдать свои голоса только 7 мая.

Также в первом полуфинале могут проголосовать зрители из Германии, Швеции и Великобритании, а во втором – из Франции, Италии и Испании.

Организаторы шоу объявили, что проголосовать за представителей стран можно будет до 20 раз.

В первом полуфинале Евровидения выступают представители таких стран: Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.

Также в первом полуфинале выступают страны-основательницы Евровидения Великобритания и Германия, а еще победительница прошлого года Швеция.

Трансляция песенного конкурса с украинским комментированием доступна для просмотра на платформах Суспильне Культура и Суспильне Евровидение.