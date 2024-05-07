У вівторок, 7 травня, проходить перший півфінал Євробачення-2024. Трансляція ведеться на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

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Перший півфінал проходить у шведському місті Мальме. 15 учасників борються за участь у фіналі шоу.

Україну представить дует alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria — вони виступатимуть під п’ятим номером.

Проголосувати за фаворита глядачі зможуть після виконання останньої пісні протягом 15-25 хвилин.

Глядачі у країнах-учасницях зможуть голосувати через телефон або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час прямої трансляції.

У півфіналах можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у півфіналі. Тобто в Україні можна віддати свої голоси лише 7 травня.

Також у першому півфіналі можуть проголосувати глядачі з Німеччини, Швеції та Великої Британії, а у другому — з Франції, Італії та Іспанії.

Організатори шоу оголосили, що проголосувати за представників країн можна буде до 20 разів.

У першому півфіналі Євробачення виступають представники з таких країн: Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Україна, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург.

Також у першому півфіналі виступають країни-засновниці Євробачення Велика Британія та Німеччина, а ще — переможниця минулого року Швеція.

Трансляція пісенного конкурсу з українським коментуванням доступна для перегляду на платформах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.