У Національному відборі до пісенного конкурсу Євробачення перемогли alyona alyona та Jerry Heil. Результати голосування глядачів та журі оголосили в офіційній трансляції.

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Виконавиці отримали 10 балів від журі та 11 від глядачів (максимум — 11 балів).

Другу сходинку посів гурт Ziferblat: 11 та 8 балів відповідно. Третю сходинку посів Melovin із 9 та 9 балами.

Конкурс відбудеться у шведському місті Мальме у травні цього року. Це буде 68-ме Євробачення, у ньому візьмуть участь виконавці з 37 країн.

Загалом у голосуванні в застосунку "Дія" взяли участь 1 167 185 людей. Проте вчора у застосунку стався збій, тому голосування продовжили й оголошення результатів перенесли на сьогодні.

Голова Мінцифри Михайло Федоров прокоментував збій так: кількість запитів була майже у 20 разів більшою, ніж торік. Посадовець запевнив, що у 2025-му ситуація не повториться.