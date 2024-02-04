На Євробачення від України поїдуть alyona alyona та Jerry Heil – відео виступу
У Національному відборі до пісенного конкурсу Євробачення перемогли alyona alyona та Jerry Heil. Результати голосування глядачів та журі оголосили в офіційній трансляції.
Виконавиці отримали 10 балів від журі та 11 від глядачів (максимум — 11 балів).
Другу сходинку посів гурт Ziferblat: 11 та 8 балів відповідно. Третю сходинку посів Melovin із 9 та 9 балами.
Конкурс відбудеться у шведському місті Мальме у травні цього року. Це буде 68-ме Євробачення, у ньому візьмуть участь виконавці з 37 країн.
Загалом у голосуванні в застосунку "Дія" взяли участь 1 167 185 людей. Проте вчора у застосунку стався збій, тому голосування продовжили й оголошення результатів перенесли на сьогодні.
Голова Мінцифри Михайло Федоров прокоментував збій так: кількість запитів була майже у 20 разів більшою, ніж торік. Посадовець запевнив, що у 2025-му ситуація не повториться.
- Співачка Валерія Кудрявець, яка виступає під псевдонімом Skylerr, заявила, що знімається з Нацвідбору до Євробачення через збій у Дії. Утім, вона була на оголошенні результатів та отримала 3 бали від журі й 6 від глядачів.