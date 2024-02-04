В Национальном отборе к песенному конкурсу Евровидения победили alyona alyona и Jerry Heil. Результаты зрительского голосования и жюри объявили в официальной трансляции.

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Исполнители получили 10 баллов от жюри и 11 от зрителей (максимум — 11 баллов).

Вторую строчку заняла группа Ziferblat: 11 и 8 баллов соответственно. Третью строчку занял Melovin с 9 и 9 баллами.

Конкурс состоится в шведском городе Мальме в мае этого года. Это будет 68-е Евровидение, в нем примут участие исполнители из 37 стран.

Всего в голосовании в приложении "Дия" приняли участие 1 167 185 человек. Однако вчера в приложении произошел сбой, поэтому голосование продолжили и оглашение результатов перенесли на сегодня.

Глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал сбой так: количество запросов было почти в 20 раз больше, чем в прошлом году. Чиновник заверил, что в 2025-м ситуация не повторится.