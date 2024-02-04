Учасниця нацвідбору Євробачення заявила, що знімається з конкурсу через збій у Дії

Співачка Skylerr заявила, що голосування в Дії мало бути "в моменті", а не протягом доби. Тому вона йому не довіряє

Фото: Суспільне

Співачка Валерія Кудрявець, яка виступає під псевдонімом Skylerr, вирішила знятися з національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" через збій у Дії. Про це вона написала в Instagram.

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"Важке рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в нацвідборі на Євробачення 2024. Це рішення далося мені складно, але все ж я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про всіх нас. Усе, що відбувається зараз, – це вже не про вищенаведене і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. Дія працювала вночі, вранці вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватися некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій, і у всіх однакові умови, але, знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті", – написала виконавиця в Instagram.

Через збій у застосунку "Дія" українцям не вдалося вчасно обрати учасника Євробачення в суботу, голосування продовжили до вечора неділі. Оголошення переможців відбудеться після 19:00.

Поки що невідомо, наскільки близькою була співачка Skylerr до потрапляння на Євробачення.

У національному відборі Skylerr виступала під восьмим номером із піснею Time is running out.

Суспільне мовлення повідомило, що підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу відсутні. Якщо за результатом голосування Skylerr стане переможницею Нацвідбору, то зможе відмовитись від укладання договору на участь у Євробаченні