Участница нацотбора Евровидения заявила, что снимается с конкурса из-за сбоя в Дии

Певица Skylerr заявила, что голосование в Дии должно было быть "в моменте", а не в течение суток. Поэтому она им не доверяет

Фото: Общественное

Выступающая под псевдонимом Skylerr певица Валерия Кудрявец решила сняться с национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2024" из-за сбоя в Дии. Об этом она написала в Instagram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Трудное решение, правда, но я снимаю свою кандидатуру в нацотборе на Евровидение 2024 года. Это решение далось мне сложно, но все же я о творчестве, о музыке, о сцене, о шоу, о труде, о песне, о своих людях, о вас, обо всех нас. Все, что происходит сейчас, – это уже не о вышеизложенном, и не обо мне. К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. Дия работала ночью, утром она снова не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой, и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте", — написала исполнительница в Instagram.

Из-за сбоя в приложении Дия украинцам не удалось вовремя избрать участника Евровидения в субботу, голосование продлили до вечера воскресенья. Объявление победителей состоится после 19:00.

Пока неизвестно, насколько близка была певица Skylerr к попаданию на Евровидение.

В национальном отборе Skylerr выступала под восьмым номером с песней Time is running out.

Суспильне сообщило, что основания снятия кандидата на этом этапе конкурса отсутствуют. Если по результатам голосования Skylerr станет победительницей Нацотбора, то сможет отказаться от заключения договора на участие в Евровидении.