Євробачення. Глава Мінцифри пояснив, що з Дією: тогоріч було у 20 разів менше запитів

Федоров запевнив, що у 2025-му ситуація не повториться і приводів для мемів вже не буде

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував збій у роботі застосунку Дія під час голосування за переможця нацвідбору на Євробачення-2024. Федоров наголосив, що кількість запитів цьогоріч була майже у 20 разів більшою, ніж торік. Запевнив, що у 2025-му ситуація не повториться.

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"Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, – 15 000 запитів", – повідомив міністр.

Він наголосив, що порівняно з минулим роком було збільшено потужності в п’ять разів, але запитів надійшло більше у 20 разів.

"І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", – запевнив Федоров.

За його словами, "ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати".

"Цьогоріч Дія дала можливість повболівати за фаворитів на добу довше і створити десятки мемів. Наступного року цього не буде", – запевнив глава Мінцифри.

Один із мемів про збій у роботі Дії