Евровидение. Глава Минцифры объяснил, что с Дией: в 2023-м было в 20 раз меньше запросов

Федоров заверил, что в 2025-м ситуация не повторится и поводов для мемов уже не будет

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал сбой в работе приложения Дия во время голосования за победителя нацотбора на Евровидение-2024. Федоров подчеркнул, что количество запросов в этом году было почти в 20 раз больше, чем в прошлом. Заверил, что в 2025 году ситуация не повторится.

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"Сегодня было рекордное количество пользователей в Дие за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов", – сообщил министр.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом увеличены мощности в пять раз, но запросов поступило больше в 20 раз.

"И потому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к похожим волнам трафика", – заверил Федоров.

По его словам, "ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает по полной, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать".

"В этом году Дия дала возможность поболеть за фаворитов на сутки дольше и создать десятки мемов. В следующем году этого не будет", – заверил глава Минцифры.

Один из мемов о сбое в работе Дии