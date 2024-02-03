Дія "лягла" після старту голосування за переможця нацвідбору на Євробачення

У соцмережах українці скаржаться, що зайти у застосунок не виходить – Дія видає помилку

У застосунку Дія стався збій після того, як відкрилися лінії для голосування за фіналіста національного відбору на пісенний конкурс Євробачення.

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У Дії повідомляли, що для зарахування голосу треба зайти у застосунок, натиснути "Сервіси", обрати "Опитування" і проголосувати за фаворита серед 11 кандидатів.

Проте у соцмережах і зокрема під даним постом українці скаржаться, що зайти у застосунок не виходить – Дія видає помилку.

LIGA.net перевірила – на момент публікації новини застосунок справді недоступний.

Скриншот – LIGA.net

У коментарях у Facebook в Дії зазначили, що компанії треба "трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів". Закликають українців спробувати проголосувати "за кілька хвилин".

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал — 11 травня.

ДОПОВНЕНО О 21:40. Суспільне мовлення повідомило, що голосування в застосунку Дія "невдовзі" буде відновлено і продовжено, щоб глядачі встигли віддати свій голос, а про завершення голосування ведучі повідомлять в прямому ефірі.