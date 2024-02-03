Дия "легла" после старта голосования за победителя нацотбора на Евровидение

В соцсетях украинцы жалуются, что зайти в приложение не получается – Дия выдает ошибку

Фото - eurovision.tv

В приложении Дия произошел сбой после того, как открылись линии для голосования за финалиста национального отбора на песенный конкурс Евровидение.

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В Дие сообщали, что для зачисления голоса нужно зайти в приложение, нажать "Сервисы", выбрать "Опрос" и проголосовать за фаворита среди 11 кандидатов.

Однако в соцсетях и в частности под данным постом украинцы жалуются, что зайти в приложение не получается – Дия выдает ошибку.

LIGA.net проверила – на момент публикации новости приложение действительно недоступно.

Скриншот – LIGA.net

В комментариях в Facebook в Дие отметили, что компании нужно "немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей". Призывают украинцев попытаться проголосовать "через несколько минут".

68-й песенный конкурс Евровидение, участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальме. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая.

ДОПОЛНЕНО В 21:40. Суспільне мовлення сообщило, что голосование в приложении Дия "вскоре" будет возобновлено и продолжено, чтобы зрители успели отдать свой голос, а о завершении голосования ведущие сообщат в прямом эфире.