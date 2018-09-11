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11.09.2018, 09:55

В Бердянске зафиксировали случай холеры

В Бердянске зафиксировали случай холеры - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Холерный вибрион обнаружили в пробах отдыхающего мужчины, который попал в больницу с острым гастроэнтероколитом

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В Бердянске у больного острым гастроэнтероколитом обнаружили холеру. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Больной отдыхал в Бердянске, живет в Днепропетровской области. У него выявили холерный вибрион О1 группы, серовару Огава, авирулентный, нетоксигенный.

Там, где мужчина временно жил, взяли смывы и пробы воды, на пляже для экспертизы взяли креветки. Исследования не выявили холерных вибрионов.

Комиссия по вопросам техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила план по локализации и ликвидации очага холеры. 

Основные симптомы холеры - диарея, рвота, боли в животе и судороги в ногах. Холерный вибрион группы 01 может вызывать вспышки болезни, но зафиксированный в Бердянске нетоксикогенный и авирулентный штамм не может спровоцировать вспышку холеры. 

В августе этого года в водоеме возле Ингульского моста в Николаеве обнаружен возбудитель холеры. Ни одного случая заболевания холерой среди населения не зафиксировано.

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Теги: запорожская область, бердянск, холера, инфекция
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