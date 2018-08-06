В Украине после летального случая запретили медпрепарат

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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2 августа в Киеве женщина скоропостижно скончалась в стоматологическом центре, предварительно - в результате применения анестетика

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Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте" на основании информации о летальном случае в результате его использования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте службы.

Согласно распоряжению, производителем препарата является украинское Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая компания "Здоровье".

Реализация и применение средства запрещены до отдельного решения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое будет приниматься с учетом результатов лабораторного анализа.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу и применение этого препарата, согласно распоряжению, должны принять меры для изъятия из обращения. Невыполнение этого распоряжения предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.

Документ датирован 3 августа.

"Артифрин-Здоровье Форте" является препаратом для местной анестезии.

2 августа в Киеве женщина скоропостижно скончалась в стоматологическом центре. Предварительно, причиной смерти стала реакция на анестезию.