В Украине после летального случая запретили медпрепарат

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте" на основании информации о летальном случае в результате его использования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте службы.
Согласно распоряжению, производителем препарата является украинское Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая компания "Здоровье".
Реализация и применение средства запрещены до отдельного решения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое будет приниматься с учетом результатов лабораторного анализа.
Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу и применение этого препарата, согласно распоряжению, должны принять меры для изъятия из обращения. Невыполнение этого распоряжения предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.
Документ датирован 3 августа.
"Артифрин-Здоровье Форте" является препаратом для местной анестезии.
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