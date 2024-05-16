Е-кабинет призывника. В Минобороны рассказали о главных опасениях в работе приложения
Электронный кабинет военнообязанных должен заработать уже 18 мая. Самые главные риски, что из-за слишком большой нагрузки от желающих обновить данные приложение может "лечь". Также его работе могут помешать хакерские атаки России. Однако над решением этих вопросов в правительстве работают. Об этом сообщили в Минобороны в ответ на запрос LIGA.net.
В пресс-службе МО уверяют, что работа над приложением выходит на финишную прямую. Отмечают: работают в ускоренном темпе и прорабатывают все риски, чтобы из-за нагрузки приложение не "легло".
"Конечно, мы ожидаем большого потока людей, которые будут загружать приложение и будут обновлять свои данные. Но все желающие успеют сделать это онлайн. Ведь дедлайн – 16 июля", – объясняют в Минобороны.
В пресс-службе Минцифры LIGA.net сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 5447 кибератак против Украины по данным CERT-UA.
"Большинство из них – на правительственные организации, центральные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, коммерческий сектор, транспорт, телеком, ИТ и т.д.", – объясняют в Минцифре.
В частности, атаки на инфраструктуру Дии фиксируются каждый день. В пресс-службе министерства подчеркивают, что начали строить цифровое государство уже в условиях кибервойны.
"Мы системно инвестируем в это направление, работаем с международными партнерами, привлекаем лучших специалистов, чтобы усилить киберустойчивость", – пояснили в Минцифре.
Читайте на LIGA.net обширный материал о том, как с 18 мая обновить данные в ЦНАПах, ТЦК и е-кабинете.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через Территориальные центры комплектования (ТЦК), Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.
- Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.
- После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), объяснили LIGA.net нардепы. Однако напрямую обновления данных это уже не будет касаться.