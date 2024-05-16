Е-кабінет призовника. В Міноборони розповіли про головне побоювання в роботі застосунку

З 18 травня потрібно оновити свої дані у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет

Електронний кабінет військовозобов'язаних має запрацювати вже 18 травня. Найголовніші ризики, що через завелике навантаження від охочих оновити дані застосунок може "лягти". Також його роботі можуть завадити хакерські атаки Росії. Однак над усуненням цих питань в уряді працюють. Про це повідомили у Міноборони у відповідь на запит LIGA.net.

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У пресслужбі МО запевняють, що робота над застосунком виходить на фінішну пряму. Наголошують: працюють у пришвидшеному темпі й опрацьовують усі ризики, аби через навантаження застосунок не "ліг".

"Звичайно, ми очікуємо великого потоку людей, які завантажуватимуть застосунок та оновлюватимуть свої дані. Але всі охочі встигнуть зробити це онлайн. Адже дедлайн – 16 липня", - пояснюють у Міноборони.

У пресслужбі Мінцифри LIGA.net повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 5447 кібератак проти України за даними CERT-UA.

"Більшість із них – на урядові організації, центральні й місцеві органи влади, сектор безпеки й оборони, комерційний сектор, транспорт, телеком, ІТ тощо", – пояснюють у Мінцифри.

Зокрема, атаки на інфраструктуру Дії фіксуються кожного дня. У пресслужбі міністерства наголошують, що почали будувати цифрову державу вже в умовах кібервійни.

"Ми системно інвестуємо в цей напрям, працюємо з міжнародними партнерами, залучаємо найкращих спеціалістів, щоб посилити кіберстійкість", – пояснили у Мінцифри.

Читайте на LIGA.net великий матеріал про те, як з 18 травня оновити дані у ЦНАПах, ТЦК та е-кабінеті.