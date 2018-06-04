Адвокат: Ограбили квартиру задержанного главы РИА Новости-Украина

Кирилл Вышинский

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Андрей Доманский заявил, что из киевского жилья Кирилла Вышинского пропали документы и ценные вещи

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Киевскую квартиру подозреваемого в госизмене руководителя издания РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского ограбили. Об этом заявил его адвокат Андрей Доманский.

Он написал в своем Facebok, что в квартиру на третьем этаже дома было совершено проникновение неизвестных, по предварительным данным, через окно балкона.

"В квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные вещи", - заявил Доманский.

Он добавил, что в 21:00 полиция окончила осмотр места происшествия, "следы и вещдоки изъяты, соседи опрошены".

15 мая в Киеве СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски в офисе и месту жительства руководства РИА Новости-Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Руководитель портала Кирилл Вышинский задержан по подозрению в госизмене.