Арест украинского судна в Греции: 12 моряков вернутся в Украину

Фото: facebook.com/boumbourasfoundation

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Решается вопрос пребывания на территории Греции оставшихся четырех членов экипажа

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Экипаж судна Mekong Spirit, который был арестован в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернется домой. Об этом сообщил консул Греции Пантелис Бумбурас у себя в Facebook.

По его словам, согласно судебному решению, покинуть страну смогут 12 из 16 украинских моряков. Он добавил, что главное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе.

Оставшиеся члены экипажа - капитан, старпом и рядовые - будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.



"Это были сложные 14 месяцев. Велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции. Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - отметил Бумбурас.



Решается вопрос пребывания на территории Греции оставшихся четырех членов экипажа. "Насколько мне известно, сейчас решается судьба оставшихся на территории Греции моряков. На борту Mekong Spirit находиться они не смогут. Судно арестовано. Судовладелец самоустранился. Со своей стороны, мы готовы поддержать моряков и оказать им помощь в вопросе жилья и продуктов питания. Мы их не бросим", - cказал Бумбурас.



Mekong Spirit был задержали греческие правоохранители 14 месяцев назад по подозрению в контрабанде оружия.

Судно стоит в порту Лаврио (60 км от Афин, - ред.).

26 июля 2018 года министр иностранных дел Павел Климкин сообщал, что в Украину вернулись шесть моряков.