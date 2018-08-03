Аваков: Подозреваемый в покушении на Гандзюк задержан

Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

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Подробности - в течение часа

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Полиция задержала подозреваемого в покушение на убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

"Полиция задержала подозреваемого в покушение на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал Аваков и добавил, что в течение ближайшего часа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин расскажет подробности.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии. Примерно через 1,5 суток чиновницу перевезли в Киев.

Производство открыто по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.