Авиация приостановила тушение лесного пожара в Херсонской области

Авиация приостановила на ночное время тушение пожара на 100 га леса вблизи села Раденск Олешковского района в Херсонской области. Об этом собщает пресс-служба ГСЧС.
Согласно сообщению, до приостановки вертолет МИ-8 и самолеты АН-32П сбросили в общей сложности 105 тонн воды.
Авиация прекратила работу 28 мая в 20:20.
Фото: ГСЧС
Ранее сообщалось, что пожар пытаются ликвидировать больше 100 спасателей и 34 единицы техники.
27 мая Елена Кравченко-Скалозуб, глава Олешковской РГА заявила, что причина масштабного лесного пожара - отдыхающие у йодовых озер.