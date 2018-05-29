Авиация приостановила тушение лесного пожара в Херсонской области

Фото: Елена Кравченко-Скалозуб

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С утра тушение пожара будет возобновлено

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Авиация приостановила на ночное время тушение пожара на 100 га леса вблизи села Раденск Олешковского района в Херсонской области. Об этом собщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, до приостановки вертолет МИ-8 и самолеты АН-32П сбросили в общей сложности 105 тонн воды.

Авиация прекратила работу 28 мая в 20:20.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что пожар пытаются ликвидировать больше 100 спасателей и 34 единицы техники.

27 мая Елена Кравченко-Скалозуб, глава Олешковской РГА заявила, что причина масштабного лесного пожара - отдыхающие у йодовых озер.